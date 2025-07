La mostra di Andrea Chisesi a Noto Siracusa e gli altri eventi da non perdere

Immergiti in un viaggio tra passato e presente con l’arte di Andrea Chisesi, che nel suo ultimo progetto "Omaggio alle Metamorfosi di Ovidio" invita a riflettere sulla trasformazione e il cambiamento. Dal 12 luglio al 16 novembre, il Museo Civico di Noto (Siracusa) apre le sue porte a questa emozionante esposizione, tra eventi imperdibili e suggestioni culturali da non lasciarsi sfuggire. Albert...

I n un mondo iperconnesso e iperfluido, dominato dalla velocità e dalla tecnologia, Andrea Chisesi sceglie di fermarsi, di rileggere l'antico per guardare da prospettive diverse al presente. Nasce così Omaggio alle Metamorfosi di Ovidio, la nuova mostra personale dell'artista, che sarà aperta al pubblico dal 12 luglio al 16 novembre negli spazi del Museo Civico di Noto (Siracusa) all'interno del suggestivo ex Convento di Santa Chiara.