blackout dopo danni e polemiche ecco il piano di enel distribuzione per evitare nuove giornate nere

Dopo le recenti polemiche e blackout, Enel Distribuzione presenta un piano strategico per garantire un servizio più affidabile. Con interventi mirati di potenziamento, automazione e nuove cabine di trasformazione, l’obiettivo è prevenire future interruzioni e rispondere all’aumento della domanda energetica. La realizzazione di una nuova congiungente tra linee in media tensione nei quartieri Cesare da Sesto, Don Minzoni e Benedetto Croce rappresenta un passo deciso verso una rete più resiliente e efficiente.

Interventi di potenziamento, automatizzazione e posa di nuove cabine di trasformazione, oltre alla realizzazione di una nuova congiungente tra due linee in media tensione nelle vie Cesare da Sesto, Don Minzoni e Benedetto Croce per far fronte all'aumento della domanda di energia elettrica e per una più celere rialimentazione da eventuali guasti. Se ne era parlato già il 13 settembre dell'anno scorso, in un incontro tra l'amministrazione ed Enel Distribuzione - dopo il primo forte black out di quell'agosto - sulle iniziative in corso e da intraprendere. Già in quella sede, il gestore aveva annunciato la realizzazione di altre due nuove congiungenti tra due linee in media tensione in via Lacerra (zona Marelli) e via Risorgimento (zona Rondò) e ulteriori sedici interventi di automatizzazione di cabine di trasformazione.