Tper ok a bilancio e nuovo Cda Conferma Gualtieri entra Bosso E l’utile sfiora i dieci milioni

L’assemblea di Tper ha approvato il bilancio 2023, confermando Gualtieri alla guida e annunciando un utile vicino ai 10 milioni di euro. Con un consiglio rinnovato e stabile fino al 2027, l’azienda punta a rafforzare la mobilità urbana a Bologna e Ferrara, aprendo nuove prospettive di crescita e innovazione per il futuro. Il percorso continua con entusiasmo e determinazione verso nuove sfide.

Tper, l’assemblea dei soci dell’azienda della mobilità urbana di Bologna e Ferrara, approvando bilancio e nuovo Cda ha confermato Giuseppina Gualtieri come presidente e amministratore delegato per il prossimo triennio. Il nuovo consiglio d’amministrazione resterà in carica fino al 2027 e include anche Alessandro Albano (confermato) e tre nuovi consiglieri: Chiara Bertelli, Massimo Bosso e Mirko Tutino. L’assemblea ha anche approvato il bilancio 2024 che registra un utile di 9,7 milioni, che sarà destinato per 4,7 milioni a riserva legale e per 5 milioni alla distribuzione di dividendi ai soci. I ricavi operativi sono cresciuti a 245,7 milioni di euro, trainati dalle attività di mobilità integrata e dai ristori Covid incassati nel 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it