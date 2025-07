PSG-Bayern dove vederla oggi in TV e streaming | orario formazioni e canale TV

Se sei un appassionato di calcio, non puoi perderti l’attesa sfida tra PSG e Bayern Monaco, decisive per l’accesso alla semifinale del Mondiale per Club. Oggi alle ore 18, le due grandi squadre si sfidano ad Atlanta, con diretta in chiaro e gratis su DAZN. Scopri tutte le ultime news sulle formazioni e preparati a vivere un match emozionante che promette spettacolo e colpi di scena!

