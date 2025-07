Shopping sotto la canicola Saldi al via ogni famiglia spenderà 203 euro

Oggi in provincia di Ravenna e in tutta Italia si apre ufficialmente la stagione dei saldi estivi, portando nelle tasche delle famiglie italiane un entusiasmo e una voglia di shopping senza precedenti. Con una spesa media di 203 euro per famiglia, il mercato si preannuncia ricco di occasioni e offerte imperdibili, contribuendo a un giro d’affari stimato di circa 25 milioni di euro nella nostra provincia. Tra le preferenze d’acquisto dei consumatori, si prevedono trend che rivoluzioneranno il modo di fare shopping e di spendere.

Oggi è il primo giorno dei saldi in provincia di Ravenna, come in tutta Italia. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio provincia di Ravenna, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderĂ in media 203 euro (lo scorso anno è stato di 202 euro), pari a 92 euro pro capite (come lo scorso anno). Il giro d’affari in provincia di Ravenna si dovrebbe attestare sui 25 milioni di euro. Tra le preferenze d’acquisto dei consumatori, secondo un’analisi di Confcommercio, si confermano protagonisti gli articoli di abbigliamento, sempre in cima alle scelte grazie alla possibilitĂ di rinnovare il guardaroba estivo con capi di tendenza, tessuti leggeri e colori vivaci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Shopping sotto la canicola. Saldi al via, ogni famiglia spenderĂ 203 euro

Codacons, per saldi estivi spesa da 3 miliardi di euro - I saldi estivi sono alle porte: dal 5 luglio in tutta Italia, con un giro d'affari stimato tra 3 e 3,2 miliardi di euro, secondo il Codacons.

https://umbriasettegiorni.it/umbria-saldi-estivi-al-via-da-sabato-5-luglio/… Umbria, saldi estivi al via da sabato 5 luglio. Secondo Confcommercio ogni famiglia spenderà 203 euro. I consigli per il corretto acquisto Vai su X

Al via i saldi estivi in Sardegna: ogni famiglia spenderĂ circa 157 euro Da sabato 5 luglio gli esercizi commerciali della Sardegna inizieranno la stagione dei saldi estivi che dureranno sessanta giorni Vai su Facebook

