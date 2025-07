Hub@Fo finalmente la sede Workshop incontri e corsi per giovani imprenditori

Siamo entusiasti di annunciare la nuova sede definitiva di Hub@Fo, il cuore pulsante della formazione e dell’imprenditoria giovanile a Forlì. Dopo anni di crescita e successi, l’ex asilo Santarelli in via Caterina Sforza 45 diventa il punto di riferimento per workshop, incontri e corsi, offrendo un ambiente stimolante e innovativo. Questa nuova casa segna un importante passo avanti nel nostro impegno verso i giovani imprenditori del territorio.

Nuova sede definitiva per l’organizzazione del progetto di Hub@Fo, da quasi cinque anni attiva nel mondo della formazione e dell’ imprenditoria per i giovani di Forlì e del territorio, all’ex asilo Santarelli di via Caterina Sforza 45. Dopo quasi quattro anni trascorsi nei locali Santa Lucia di corso della Repubblica, l’Hub ha trasferito un anno fa i propri uffici e attività al Santarelli, incluso nel progetto di riqualificazione dell’edificio ma ospite della sede del ‘Laboratorio Aperto’. Adesso, nelle stanze del primo piano del complesso, i giovani imprenditori hanno una sede stabile, in cui ospitare i diversi eventi che periodicamente organizzano, tra meeting, aperitivi, laboratori e corsi di formazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Hub@Fo, finalmente la sede. Workshop, incontri e corsi per giovani imprenditori

In questa notizia si parla di: sede - giovani - finalmente - workshop

Spazio dedicato ai giovani lettori: apre la nuova sede della libreria Pupilla - La Libreria Pupilla di Brindisi si prepara a inaugurare la sua nuova sede il 3 giugno, offrendo uno spazio ampliato e accogliente per i giovani lettori.

GRANDE INAUGURAZIONE UNDERDOG STUDIO 30 GIUGNO 2025 Dalle 18:00 alle 20:30 Via Scuole 12, Rovereto È finalmente arrivato il momento: @relab.rovereto apre le porte del nuovo spazio creativo! Un posto fatto dai giovani per i Vai su Facebook

Hub@Fo, finalmente la sede. Workshop, incontri e corsi per giovani imprenditori; Mohsen Makhmalbaf, «in Iran il cinema è amato perché mostra la realtà»; Open Casello: spazio per i giovani a Milano.

Hub@Fo, finalmente la sede. Workshop, incontri e corsi per giovani imprenditori - L’assessora Casara: "È la concretizzazione di un lavoro solido e lungimirante". msn.com scrive

Famelab 2016: la finale in diretta dalla sede dell’Agenzia Spaziale Italiana - FameLab è una competizione internazionale per giovani ricercatori scientifici con il talento della comunicazione. Da diregiovani.it