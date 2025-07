Dalla Palinuro alle aperture del Man

Preparati a vivere un fine settimana ricco di emozioni ad Ancona! Dalle aperture straordinarie del Museo Archeologico Nazionale delle Marche al coinvolgente UlisseFest di Lonely Planet, senza dimenticare l’arrivo della nave Palinuro e le visite guidate all’Anfiteatro Romano. Un’occasione unica per scoprire il patrimonio storico e culturale della città, in un’atmosfera vivace e piena di sorprese. Non perdere questa straordinaria opportunità di immergerti nella storia e nella tradizione anconetana!

Sarà un week end pieno di eventi quello di oggi e domani ad Ancona, che aggiunge ai numerosi appuntamenti dell’ UlisseFest di Lonely Planet e all’arrivo della nave Palinuro in porto, anche una serie di aperture straordinarie fino alle 23.30 del Museo Archeologico Nazionale delle Marche (Man) e di visite guidate all’ Anfiteatro Romano. Il Man, situato nel suggestivo Palazzo Ferretti che si affaccia sul porto antico e custodisce preziosi tesori archeologici del territorio marchigiano, sarà aperto oggi dalle 8.30 alle 23.30, con l’opportunità di effettuare visite guidate gratuite dal tramonto in poi divise in tre turni di 45 minuti rispettivamente alle 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dalla Palinuro alle aperture del "Man"

In questa notizia si parla di: palinuro - aperture - sarà - porto

Il concerto del 27 giugno sulla nave Palinuro attraccata di fronte a piazza Unità d'Italia, palco speciale per il festival “Tramonti a Nord Est” #trieste #tramontianordest Vai su Facebook

Dalla Palinuro alle aperture del Man; Messina: Nave Palinuro arrivata in Porto, ecco quando sarà possibile salire a bordo per le visite; La nave Palinuro in arrivo al porto di Messina. Sabato la rievocazione dello spettacolare sbarco di don Giova.