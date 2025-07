Real Madrid-Borussia Dortmund dove vederla oggi in TV e streaming | orario formazioni e canale TV

Se sei appassionato di calcio, non perdere l'appuntamento di oggi: Real Madrid e Borussia Dortmund si sfidano nei quarti di finale del Mondiale per Club. Scopri dove vedere in tv e streaming, orario, formazioni e canali, per vivere ogni emozione di questa sfida imperdibile. Continua a leggere per tutte le novità e non perderti nemmeno un istante di questa spettacolare partita!

Il Real Madrid affronta il Borussia Dortmund nei quarti di finale del Mondiale per Club: tutte le novità sulle formazioni e sulle scelte dei due allenatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

