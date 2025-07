Da Diogo?Jota agli Oasis quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Sei pronto a mettere alla prova le tue conoscenze sulle notizie più calde della settimana? Dal drammatico incidente che ha tolto la vita a Diogo Jota e suo fratello, al colloquio tra la Premier League e Papa Leone XIV sul futuro dei migranti e le tensioni in Medio Oriente. Rispondi alle domande del nostro quiz e scopri quanto sei aggiornato sui fatti più importanti!

Tragedia per il Liverpool. Il 3 luglio il calciatore del club inglese Diogo?Jota ha perso la vita insieme al fratello in un incidente stradale nei pressi di Zamora, nella Spagna nord-occidentale. I due erano a bordo di una Lamborghini che si è schiantata giovedì, poco dopo la mezzanotte, ed è andata in fiamme. La Premier ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano. Al centro dell’udienza ufficiale temi come i migranti e le tensioni in Medio Oriente. Un'occasione colta da Giorgia Meloni per omaggiare il Pontefice con un dono particolare. Caos nei cieli del Nord Ovest dell'Italia nella serata del 28 giugno, quando è stato sospeso il traffico aereo con oltre 300 aerei bloccati negli scali in Liguria, Lombardia e Piemonte, con ripercussioni anche in altre regioni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it