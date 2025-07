L’arte sostiene i più piccoli | Donati oltre 1.800 euro

L’arte al servizio della solidarietà: questa è l’essenza di ‘Arte in giardino e solidarietà’, un evento che ogni anno unisce creatività e generosità nel cuore del parco di Maurizio Cervellati. Con oltre 1.860 euro raccolti, l’iniziativa sostiene le associazioni Ageop e Raflì, dimostrando che l’arte può essere un potente motore di cambiamento. Un successo che invita a continuare su questa strada, facendo della bellezza uno strumento di concreta solidarietà.

Consegna ufficiale del ricavato della quarta edizione di ‘Arte in giardino e solidarietà’ alle due associazioni prescelte, Ageop e Raflì. I 1.860 euro sono stati equamente divisi in due assegni da 930 euro ciascuno, che saranno utilizzati per opere concrete. "Un enorme successo – sottolinea Maurizio Cervellati, il pittore ideatore della manifestazione che si tiene nel parco della sua casa – ogni anno superiamo il numero delle presenze e la consistenza della cassa". Raflì Aps proseguirà l’iniziativa ‘Nuotiamo la vita’: "Proporremo al consiglio – dice la presidente Matilde Gulmanelli – di creare una corsia apposita intitolata all’evento, quando in autunno riprenderemo i corsi di avviamento in piscina per bambini fragili". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it