Gatto Bianco il regno dell’Assassina

Nel cuore di Milano, l’Osteria Pugliese di via Friuli rivela un vero e proprio regno culinario: il “Gatto Bianco”, l’assassina del gusto. Qui, la tradizione pugliese si trasforma in spettacolo, tra risotti croccanti e delizie come le cime di rapa e i paccheri. Un ambiente raffinato e metropolitano accoglie gli amanti della buona tavola, pronti a scoprire sapori autentici rivisitati con passione e creatività. È il luogo ideale per un’esperienza gastronomica indimenticabile.

L'osteria pugliese di via Friuli, a Milano, ha trasformato il tradizionale piatto barese in cui la pasta viene risottata nel sugo e diventa croccante, in un culto che diventa showcooking. E che viene declinato anche della versione con le cime di rapa e in quella con il pacchero. Ma questo locale offre tante altre specialità pugliesi in un ambiente elegante e metropolitano.

