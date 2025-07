Ambrosia Fortuna dai vicoli di Napoli a San Siro con Elodie chi è l’artista italiana che riscrive i codici dell’identità

Dai pittoreschi vicoli di Napoli al palco di San Siro, Ambrosia Fortuna incanta con la sua musica e il suo stile unico. Con Elodie sul palco, questa artista rivoluzionaria riscrive i codici dell’identità , sfidando etichette e stereotipi. “Femminiello 2.0” è solo un punto di partenza: Ambrosia utilizza il corpo e la nostalgia come strumenti di espressione, rivelando un viaggio in costante evoluzione che affascina e ispira.

È stata definita “Femminiello 2.0”, ma ogni definizione le sta stretta. Con il suo corpo come linguaggio e la nostalgia come lente, racconta un’identità in continua mutazione. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Ambrosia Fortuna dai vicoli di Napoli a San Siro con Elodie, chi è l’artista italiana che riscrive i codici dell’identitÃ

Ambrosia Fortuna dai vicoli di Napoli a San Siro con Elodie, chi è l’artista italiana che riscrive i codici dell’identità ; C’è posto per tutti. La tradizione dei femminielli.

