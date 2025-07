Arriva la galleria di Pedemontana. Rivoluzione viabilità alla Bareggia.

La nuova galleria di Pedemontana promette di rivoluzionare la viabilità a Bareggia, migliorando i collegamenti e riducendo il traffico. Tuttavia, nei prossimi dodici mesi, alcune strade vicino al cimitero subiranno modifiche temporanee per permettere i lavori di costruzione. Questa fase di cambiamento, seppur temporanea, rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più efficiente e sicuro per tutta la comunità. Restate aggiornati per scoprire come affrontare al meglio questa trasformazione.

Arriva il cantiere per la galleria dell’autostrada, per un anno cambia la viabilità vicino al cimitero della frazione. Novità per la circolazione nella zona del camposanto di Bareggia, la frazione il cui territorio è suddiviso tra i Comuni di Macherio e Lissone: da questa settimana e per almeno 12 mesi scattano modifiche provvisorie nell’utilizzo di una delle strade che conducono al cimitero locale. Lo ha stabilito il municipio, con un’ordinanza emessa dal comando della polizia locale: via del Cimitero già da oggi e fino al termine dei lavori, "per una durata stimata di 12 mesi, salvo proroghe", sarà in parte chiusa al traffico, diventando off-limits per qualunque tipo di veicolo e pure per i pedoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it