Arpam e Comune piano anti inquinamento

Il Comune di Ancona e ARPAM fanno un passo deciso verso un futuro più green siglando il progetto "PIA 25-27". Questo piano, triennale, mira a monitorare e migliorare la qualità dell’aria nelle aree portuali e cittadine, mettendo al centro salute e sostenibilità. Un’azione concreta che dimostra come la collaborazione tra istituzioni possa fare la differenza per il benessere dei cittadini e dell’ambiente, offrendo nuove speranze per un’aria più pulita e vivibile.

Un importante passo in avanti per la qualità dell’aria e la salute dei cittadini: il Comune di Ancona e l’ ARPAM hanno siglato un accordo di collaborazione per il triennio 2025-2027. Al centro del progetto, denominato " PIA 25-27 " (Piano Inquinamento Atmosferico), c’è l’ambizioso obiettivo di monitorare, comprendere e migliorare lo stato della qualità dell’aria in due aree urbane particolarmente sensibili della città: la zona portuale e l’area attorno al cimitero di Tavernelle. L’iniziativa nasce dal riconoscimento, a livello locale, regionale ed europeo, dell’importanza di agire concretamente contro l’ inquinamento atmosferico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arpam e Comune, piano anti inquinamento

In questa notizia si parla di: arpam - comune - piano - inquinamento

Arpam e Comune, piano anti inquinamento; Pia 25-27, si parte. Accordo stretto tra Arpam e Comune di Ancona per il controllo dell'aria cittadina; Progetto Comune di Ancona e Arpam sulla qualità dell'aria.

Arpam e Comune, piano anti inquinamento - Un importante passo in avanti per la qualità dell’aria e la salute dei cittadini: il Comune di Ancona e l’ARPAM ... Scrive msn.com

Progetto Comune di Ancona e Arpam sulla qualità dell'aria - Il Comune di Ancona si avvia verso l'accordo di collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambi ... Lo riporta msn.com