Imola Summer Music Melodie d’autore all’alba Elettronica sotto le stelle

Immergiti nella magia di Imola Summer Music, dove le melodie si intrecciano tra alba e tramonto, tra silenziosi chiostri e cieli stellati. Un violino all’alba, una viola al tramonto, un clarinetto che danza con l’elettronica: un’esperienza sensoriale unica per riscoprire il potere delle note. Con la nuova settimana di programmazione dell’Imola Summer Music Academy and Festival, promosso dalla Fondazione "Incontri col Maestro" e in collaborazione con la Città di Imola, il suono diventa emozione. Domani, alle 7:30 del matt

Un violino che suona all'alba, tra i chiostri silenziosi. Una viola che racconta storie al tramonto. Un clarinetto che danza con l'elettronica. Le note incontrano i sapori del mattino e le luci della sera, con la nuova settimana di programmazione dell' Imola Summer Music Academy and Festival, promosso dalla Fondazione Accademia Internazionale "Incontri col Maestro" in collaborazione con la Città di Imola. Domani, alle 7,30 del mattino, il secondo appuntamento con Suoni e sapori del Mattino vedrà protagonisti Silvia Borghese e Pasquale Allegretti Gravina, al violino, nel chiostro della Parrocchia di San Michele all'Osservanza.

Imola Summer Music Academy and Festival 2022 - Il giornale della musica - Il Summer Festival, organizzato dalla Fondazione Accademia Internazionale di Imola ‘Incontri con il Maestro’, è un format estivo didattico che attrae allievi da ogni parte del mondo, i quali hanno la ... Si legge su giornaledellamusica.it