Un colpo in 8 minuti Arrestata la 60enne che ripuliva le gioiellerie

In un colpo fulmine di soli 8 minuti, Loredana G., una sessantenne di Bollate con numerosi precedenti, ha messo a segno il suo ultimo furto in gioielleria. La sua strategia? Fingere di essere cliente, distrarre i dipendenti e arraffare preziosi con rapidità . Ma questa volta, il suo piano è stato svelato e l’arresto è diventato inevitabile. Ora è finita...

Le sono bastati 8 minuti per commettere l’ultimo furto in gioielleria. La tattica utilizzata da Loredana G., sessantenne italiana residente a Bollate con numerosi precedenti specifici, era sempre la stessa: si fingeva cliente e chiedeva di mostrarle più articoli. Quando l’interlocutore le voltava le spalle, arraffava i monili coprendoli con un foulard e facendoli cadere nella sua grande borsa per poi uscire senza comprare nulla. Ora è finita agli arresti domiciliari: è accusata di aver messo a segno tre furti aggravati, due a Milano e uno a Dorno, in provincia di Pavia, impossessandosi di gioielli per un valore totale di 130mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un colpo in 8 minuti. Arrestata la 60enne che ripuliva le gioiellerie

In questa notizia si parla di: minuti - colpo - arrestata - 60enne

Casanova Lonati, colpo esplosivo al Postamat: tutto in 3 minuti. Ladri in fuga col bottino da 10mila euro - Un'intensa esplosione alle Poste di Casanova Lonati, vicino a Pavia, ha sconvolto il paese sabato mattina, colpendo uno sportello automatico e portando via circa 10 mila euro in soli tre minuti.

Un colpo in 8 minuti. Arrestata la 60enne che ripuliva le gioiellerie; Legnano, minacciano una dipendente e si fanno consegnare l’incasso della sala slot: fermati dalla polizia; Non si è sparato da solo: Mastropietro ucciso da lontano. “Morto dissanguato, non colpito a bruciapelo.

Un colpo in 8 minuti. Arrestata la 60enne che ripuliva le gioiellerie - Le sono bastati 8 minuti per commettere l’ultimo furto in gioielleria. Lo riporta msn.com

Ruba collane e bracciali per 130mila euro con la tecnica del foulard, 60enne arrestata: il video dei colpi - La polizia di Stato di Milano e i carabinieri di Pavia hanno arrestato e posto ai domiciliari una 60enne accusata di tre furti aggravati ... Segnala fanpage.it