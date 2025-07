Intolleranza e Islam un Paese nella morsa dell' odio | si moltiplicano i casi

In un momento storico in cui l'intolleranza e l'odio sembrano dilagare senza freni, assistere a episodi di antisemitismo e violenza è davvero sconvolgente. La recente vandalizzazione della pietra d'inciampo a Udine, dedicata a Leone Jona, simbolo di memoria e resistenza, ci ricorda quanto sia fondamentale preservare i valori di rispetto e tolleranza. È nostro dovere reagire e difendere la memoria di chi ha combattuto per la libertà.

L'antisemitismo dilagante a cui stiamo assistendo è ormai inaccettabile e sta assumendo dimensioni che valicano il confine italiano, perché si arriva a cancellare, o quantomeno a provarci, la memoria di chi ha rischiato e dato la vita. È successo a Udine, in via San Martino, dove ignoti hanno imbrattato la pietra d'inciampo dedicata a Leone Jona, arrestato il 9 gennaio del 1944, deportato e poi morto ad Auschwitz, scrivendo sopra «Gaza» in maiuscolo. Poi un clima di odio alimentato dagli insulti nei confronti della Premier: è comparsa a Torino in Via Garibaldi la scritta «Giorgia Meloni terrorista». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Intolleranza e Islam, un Paese nella morsa dell'odio: si moltiplicano i casi

In una chiesa greco ortodossa a Damasco, e per la seconda volta nel giro di poche settimane, sono arrivati due guerriglieri dell'Isis e hanno ammazzato trenta cristiani. Cristiani massacrati dagli estremisti islamici e i giornali stanno in silenzio. Che vergogna!!! Vai su Facebook

