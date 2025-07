David Juve arriva anche il saluto del Lille che fa ben sperare | In bocca al lupo per la futura leggenda! Tifosi in delirio – FOTO

L’arrivo di David Juve ha già scatenato l’entusiasmo: il saluto del Lille fa ben sperare e accende i cuori dei tifosi bianconeri. La foto condivisa sui social ha infiammato gli animi, testimoniando il passaggio di un talento promettente che ora si prepara a scrivere una nuova pagina a Torino. In bocca al lupo per questa futura leggenda: la Juventus è pronta a scommettere su di lui!

