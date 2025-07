Libano lunedì Tom Barrack proverà a trovare l’accordo

Il Libano si prepara a un giorno cruciale: lunedì, Tom Barrack, inviato speciale degli Stati Uniti per la Siria, tornerà nel paese con l’obiettivo di facilitare un accordo fondamentale. Mentre il mondo osserva con attenzione, la diplomazia americana si impegna a trovare soluzioni che possano consolidare la stabilità in Medio Oriente. Un passo importante verso un futuro di speranza e dialogo.

Il 7 luglio si preannuncia una giornata impegnativa per la diplomazia americana in Medio Oriente. Mentre il primo ministro israeliano Netanyahu sarà da Trump alla Casa Bianca, Tom Barrack, ambasciatore statunitense in Turchia e inviato speciale per la Siria, tornerà in Libano. L’incontro diplomatico, che arriva a meno di due settimane dalla sua ultima visita . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it