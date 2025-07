Ospedale senza condizionatore L’Ausl | Pochi giorni e per i lavori

L’ospedale senza aria condizionata dal 9 giugno solleva preoccupazioni tra cittadini e operatori sanitari. Giovanni Morgese della Democrazia Cristiana sollecita un intervento urgente al sindaco, evidenziando i disagi nelle zone dedicate alle dietiste, ambulatori preoperatori e parte della chirurgia. La causa sembra legata al crollo del controsoffitto, provocato dall’umidità e dalla condensa. È fondamentale garantire un ambiente salubre e sicuro: si attende un intervento tempestivo.

"L’ospedale è senza aria condizionata dal 9 giugno". È la segnalazione di Giovanni Morgese della Democrazia Cristiana che chiede al sindaco di intervenire. È relativa alla zona che "ospita dietiste, ambulatori preoperatori (anche cardiologici) e parte della Chirurgia" e, secondo quanto riporta Morgese, il problema sarebbe dovuto al fatto che quel giorno "è crollato il controsoffitto in vari uffici a causa dell’umidità generata dalla condensa degli impianti". Una circostanza che Francesca Bravi, direttrice sanitaria dell’Ausl, smentisce: spiega che l’aria condizionata è stata spenta solo "un paio di giorni a giugno e a luglio" nell’ala dell’ospedale in cui è in corso il cantiere da 2 milioni per realizzare il Centro per trapianti allogenici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ospedale senza condizionatore". L’Ausl: "Pochi giorni e per i lavori"

