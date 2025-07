Rovagnati riassume 140 dipendenti I sindacati | Un risultato storico

Rovagnati fa un passo importante per il suo futuro, riassumendo in Italia 140 dipendenti esternalizzati e segnando una svolta storica. Dopo anni di battaglie sindacali, l’azienda e le sigle degli alimentaristi hanno firmato un accordo per il ritorno alla sede principale, salvaguardando quasi la metà dei posti di lavoro coinvolti. Per Cgil e Cisl, si tratta di un risultato senza precedenti, simbolo di una vittoria condivisa e di una rinnovata attenzione alle esigenze dei lavoratori. Così...

Rovagnati assume 140 lavoratori che aveva esternalizzato. Un pezzo di produzione, scelta contro la quale i sindacati si battevano da anni e adesso le sigle degli alimentaristi e l’azienda hanno firmato un accordo per il rientro. Gli operai tornano alla casa madre. L’intesa riguarda quasi la metà dei 300 addetti spalmati sulle due sedi di Biassono e Villasanta ceduti ad altre società . Per Cgil e Cisl si tratta di "un risultato storico". "Così superiamo le differenze nel perimetro aziendale – spiegano –. Dopo decenni di pezzi di produzione in appalto, il salumificio inverte la rotta e firma un accordo che riguarda una parte importante del personale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rovagnati riassume 140 dipendenti. I sindacati: "Un risultato storico"

In questa notizia si parla di: rovagnati - sindacati - risultato - storico

Rovagnati riassume 140 dipendenti. I sindacati: Un risultato storico; La svolta della grande azienda brianzola: assunti 140 lavoratori delle cooperative; Svolta alla Rovagnati: i sindacati confederali ottengono 140 internalizzazioni.

Rovagnati riassume 140 dipendenti. I sindacati: "Un risultato storico" - Tornano a casa gli addetti che erano stati esternalizzati dal colosso alimentare di Biassono e Villasanta. Da ilgiorno.it

Svolta alla Rovagnati: i sindacati confederali ottengono 140 internalizzazioni - Firmato un accordo che ridurrà il ricorso agli appalti tra le organizzazioni di categoria di Cgil e Cisl e l’azienda negli stabilimenti di Biassono e Villasanta. Lo riporta primamonza.it