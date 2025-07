Se un governo di sinistra fa affondare i barconi carichi di immigrati

In un panorama politico spesso contraddittorio, si solleva la questione: quando un governo di sinistra agisce in modo duro nei confronti dell'immigrazione, viene spesso additato come un atto inaspettato o eccessivo. Tuttavia, quanto davvero si distingue tra politiche di destra e di sinistra? È fondamentale analizzare le diverse prospettive per capire se queste scelte siano coerenti con principi di umanità e giustizia, oppure frutto di una logica distorta.

Quante volte abbiamo detto che in virtù della logica perversa e faziosa del due pesi e due misure, se sono i governi di sinistra o presunti tali a fare cose di ultradestra – diciamo così – allora è tutto a posto? Il giro di vite del governo britannico guidato dal laburista Starmer nella lotta all’immigrazione . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Se un governo di sinistra fa affondare i barconi carichi di immigrati

In questa notizia si parla di: governo - sinistra - affondare - barconi

"Avremo solo Tolkien e D’Annunzio". L’ultimo delirio della sinistra contro il governo - Nel dibattito culturale italiano, la giornalista Annalisa Cuzzocrea ha lanciato un duro attacco al ministro della Cultura, accusandolo di aggressività verso gli artisti.

Migranti, il blocco navale divide il centrodestra; La volta che l’Italia fece un “blocco navale”; Appunti per Letta e per la sinistra spappolata che dimentica che speronava gli Albanesi.

Affondare i barconi prima che partano - il Giornale - È l'unico modo per stroncare il traffico di uomini. Lo riporta ilgiornale.it

Immigrati, Santanché: "Affondare i barconi" - il Giornale - Immigrati, Santanché: "Affondare i barconi" La deputata di Forza Italia rimprovera il governo e afferma: " L'asse tra Renzi- Si legge su ilgiornale.it