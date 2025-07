Corpo decapitato su A22 ritrovata la testa in Germania dopo 17 anni | la storia del caso di Mustafa Sahin

Dopo 17 anni di mistero, la scomparsa di Mustafa Sahin si è finalmente chiarita: il suo corpo decapitato, ritrovato lungo l'A22, ha trovato la sua testa in Germania. Un caso che ha sconvolto l’Alto Adige, ora risolto grazie alla confessione del colpevole. La storia di questa tragica vicenda rivela come il passato possa tornare a galla, portando giustizia e chiarezza. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Per 17 anni il ritrovamento del cadavere decapitato abbandonato lungo l'A22 è rimasto un mistero, uno dei cold case più noti dell'Alto Adige. Ma nel giugno 2025 è stato finalmente risolto. La vittima si chiamava Mustafa Sahin e aveva 20 anni. Il giovane fu ucciso dal suocero Alfonso Porpora, 61 anni, che solo diversi anni dopo ha confessato il delitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

