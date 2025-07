Cos’è l’Aiea e che ruolo ha nel mondo

L'AIEA, ovvero l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, gioca un ruolo cruciale nel panorama mondiale. Con sede a Vienna, questa agenzia dell'ONU si impegna a promuovere l'uso pacifico dell'energia nucleare e a garantire che questa risorsa non venga impiegata per scopi militari o pericolosi. In un mondo in costante evoluzione geopolitica, l'AIEA rappresenta un pilastro fondamentale per la sicurezza e la pace globale. Ma qual è il suo impatto concreto nei conflitti attuali?

L' Aiea compare in tanti articoli di politica estera già da diverso tempo. Analisti e non hanno intensificato l'utilizzo di questo acronimo durante la guerra dei 12 giorni tra Iran e Israele. Ma cosa vogliono dire queste quattro lettere? Cominciamo dallo specificare che la dicitura per intero si riferisce all' Agenzia internazionale per l'energia atomica. E' un'agenzia dell'Onu con sede a Vienna incaricata di promuovere l'uso pacifico dell'energia nucleare e di proibirlo per scopi puramente militari (come per esempio la costruzione degli armamenti atomici). Conta 180 Stati membri. Attualmente è guidata da un Presidente, l'argentino Raphael Grossi, e da un consiglio di Governatori composto da 35 persone elette dall'Assemblea Generale dei rappresentanti dei Paesi Membri.

