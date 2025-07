Wimbledon 2025 Sinner aspetta Martinez con vista sugli ottavi Sfide difficili per Cobolli Sonego e Cocciaretto

Wimbledon 2025 si prepara ad accogliere gli ottavi di finale, con sfide entusiasmanti e sorprese che tengono alta l’attenzione degli appassionati. Jannik Sinner, ancora imbattuto e in grande forma, punta a proseguire il cammino verso la gloria, mentre atleti come Cobolli, Sonego e Cocciaretto affrontano sfide impegnative in un torneo ricco di suspense. La competizione si intensifica: chi conquisterà il prestigioso titolo?

Si delineano quest’oggi gli ottavi di finale del tabellone maschile e femminile di Wimbledon. Un traguardo al quale ovviamente ambisce Jannik Sinner, che non ha ancora concesso un set agli avversari finora e che non dovrebbe avere troppi problemi contro lo spagnolo Pedro Martinez, decisamente un giocatore molto più adatto alla terra rossa e che con un bel po’ di sorpresa si è spinto fino a questo punto del torneo. Il numero uno del mondo dovrebbe continuare con lo stesso copione già visto contro Nardi e Vukic, con l’accesso agli ottavi che appare davvero quasi una formalità. Non solo Sinner nel tabellone maschile, ma ci sono anche Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego che sognano gli ottavi, ma entrambi sono chiamati ad un match decisamente insidioso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025, Sinner aspetta Martinez con vista sugli ottavi. Sfide difficili per Cobolli, Sonego e Cocciaretto

In questa notizia si parla di: ottavi - wimbledon - sinner - martinez

Sorpresa a Wimbledon: eliminato Tommy Paul. Cambia lo scenario per Sinner in ottica ottavi - Wimbledon 2025 riserva ancora sorprese emozionanti: l’eliminazione di Tommy Paul, numero 13 del mondo, apre nuovi scenari nel torneo e potrebbe rivoluzionare il cammino verso gli ottavi.

JANNIK VA VELOCE! Dopo tante sorprese nel tabellone, il numero uno del mondo non stecca ed elimina l'australiano Vukic in un'ora e 40 minuti! Ora Sinner sfiderà lo spagnolo Pedro Martinez al terzo turno #Tennis #Wimbledon #Sinner Vai su Facebook

Sinner-Martinez a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming; Sinner-Martinez oggi a Wimbledon, a che ora si gioca: orario e dove vederla in TV e streaming; Wimbledon: a che ora gioca Sinner contro Martinez sabato 5 luglio. Dove vederlo in diretta.

Sinner-Martinez oggi a Wimbledon, a che ora si gioca: orario e dove vederla in TV e streaming - La partita tra Sinner e Martinez valida per il terzo turno di Wimbledon si giocherà oggi sabato 5 luglio. Lo riporta fanpage.it

Wimbledon, Sinner contro Martinez: dove vederla, orari e precedenti - Il numero uno al mondo, dopo aver sconfitto il connazionale Nardi all'esordio ha eliminato agevolmente l'australiano Vukic e adesso ... msn.com scrive