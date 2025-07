L’inchiesta sulla giudice morta Novanta giorni per nuove analisi

Un’indagine che si prolunga oltre i confini del tempo e dello spazio, con la salma della giudice Francesca Ercolini ancora in attesa di risposte definitive. La sua morte rimane avvolta nel mistero, mentre nuovi esami clinici si aggiungono alle indagini, prolungando la permanenza a Roma. Solo dopo l’estate, il silenzio potrà essere rotto, e il suo ricordo potrà tornare nella pace del suo paese natale.

La salma della giudice Francesca Ercolini, originaria di Riccia (Campobasso), resterà ancora per diversi mesi a Roma, custodita in una cella frigorifera del policlinico Umberto I. Solo dopo l’estate potrà essere riportata nel cimitero del suo paese natale. A stabilirlo è stato il giudice per le indagini preliminari dell’Aquila, che ha affidato a un pool di esperti una nuova serie di esami sul corpo della magistrata, trovata priva di vita nella sua casa di Pesaro durante le festività natalizie di tre anni fa. L’autopsia e la Tac sono già state effettuate, ma il lavoro non si ferma qui. Il medico legale Vittorio Fineschi e i colleghi incaricati hanno spiegato che saranno necessari ulteriori accertamenti di tipo microscopico e di laboratorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it