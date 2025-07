Luca miglior spillatore di birra Primo in Italia va ai mondiali

Luca Losurdo, giovane talento di Ravenna, si aggiudica il titolo di miglior spillatore italiano e vola ai Mondiali. Con la sua abilità nel gestire bicchieri, schiuma e fusti, ha battuto oltre 50 concorrenti in una sfida serrata a Milano. A soli 25 anni, rappresenta con orgoglio l’Amsterdam Pub di Marina di Ravenna, dimostrando che la passione e la competenza possono portare ai vertici internazionali. Losurdo è pronto a portare il suo talento oltre i confini nazionali, confermando che il futuro della spillatura italiana è brillante.

Una sfida a colpi di bicchiere, taglia-schiuma e fusti: √® di Ravenna il ‚ÄėMaster spillatore‚Äô italiano. Selezionato tra oltre 50 concorrenti da tutta Italia, Luca Losurdo √® il nuovo vincitore dell‚ÄôHeineken Star Serve, storica competizione di spillatura. Losurdo ha 25 anni e ha rappresentato l‚ÄôAmsterdam Pub di viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, dove lavora da tre stagioni. Le finali dello Star Serve si sono tenute gioved√¨ a Milano. Losurdo √® stato selezionato tra 16 bartender che avevano convinto i giudici attraverso un video. "La sfida consisteva in tre round ‚Äď spiega Losurdo ‚Äď. In ogni prova bisognava spillare due birre, cercando di farle perfette. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Luca, miglior spillatore di birra. Primo in Italia, va ai mondiali

