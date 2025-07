Russia uccisi circa 500 soldati ucraini in un solo giorno

Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a intensificarsi, con recenti rapporti che evidenziano un pesante bilancio di vittime. La Russia sostiene di aver eliminato circa 500 soldati ucraini in un solo giorno, un dato che sottolinea la brutalità dello scontro. Questa escalation solleva ancora più interrogativi sulla durata e le conseguenze di questa crisi. Rimaniamo aggiornati su un conflitto che sta modellando il futuro della regione e del mondo intero.

La Russia afferma di aver ucciso circa 500 soldati ucraini nella sola giornata di ieri. Alexander Savchuk, portavoce del gruppo tattico, ha dichiarato alla Tass che sono stati uccisi 460 soldati. "Sono stati distrutti - ha detto - due veicoli corazzati da combattimento, cinque veicoli a motore e due cannoni ". I combattenti del gruppo tattico hanno anche colpito formazioni di tre brigate meccanizzate ucraine, una brigata di cacciatori e una brigata aviotrasportata, due brigate di difesa territoriale, una brigata di Marines, due reggimenti d'assalto e una brigata della Guardia Nazionale nelle aree di Krasnoarmeysk, Dimitrov, Boykovka, Petrovskoye, Novopavlovka, Dachnoye e Grodovka. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Russia, uccisi circa 500 soldati ucraini in un solo giorno

In questa notizia si parla di: soldati - russia - uccisi - circa

Guerra Ucraina Russia ultime news, attacco missilistico russo su poligono di tiro a Sumy: 6 soldati morti - Roma, 21 maggio 2025 – Nuovo drammatico episodio nella guerra Ucraina-Russia: un attacco missilistico russo ha colpito un poligono a Sumy, causando la morte di sei soldati.

UCRAINA | La Russia ha schierato 50.000 soldati nell'area intorno a Sumy, con un rapporto di circa tre a uno rispetto alle forze ucraine. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo cui le truppe russe sono a soli 19 chilometri dalla città ucraina. #ANSA Vai su Facebook

Russia, uccisi circa 500 soldati ucraini in un solo giorno; Russia, uccisi circa 500 soldati ucraini in un solo giorno; Russia, uccisi circa 500 soldati ucraini in un solo giorno.

Russia, uccisi circa 500 soldati ucraini in un solo giorno - Alexander Savchuk, portavoce del gruppo tattico, ha dichiarato alla Tass che sono stati uccisi 460 soldati. Secondo ansa.it

Guerra Ucraina, disertore condivide dati sui soldati russi uccisi - Fuggito dall’esercito russo e rifugiatosi a Parigi nel 2024, il disertore Aleksei Zhiliaev ha condiviso i dati relativi ai soldati russi uccisi e feriti al fronte dall'invasione nel 2022 al giugno ... Si legge su tg24.sky.it