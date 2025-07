Obiettivo capitale | Storia e tecnologie saremo più attrattivi

Forlì e Cesena puntano a diventare la Capitale della Cultura 2028, un obiettivo ambizioso che unisce storia, innovazione e tecnologia. Il professor Alberto Casadei, figura di spicco nel panorama accademico italiano, è tra i membri del comitato scientifico incaricato di guidare questa prestigiosa candidatura. La sua esperienza e passione rappresentano un valore aggiunto per trasformare questa sfida in un successo culturale. Per scoprire come queste città si preparano a lasciare il segno nel panorama nazionale, proseguiamo nel nostro viaggio.

Il forlivese Alberto Casadei è uno dei membri – annunciati giovedì – del comitato scientifico che cura la candidatura di Forlì e Cesena a ‘ Capitale della cultura 2028 ’. Professore ordinario di letteratura italiana presso la Scuola Normale Superiore e l’Università di Pisa, Casadei è autore di numerose pubblicazioni e ha collaborato con il Consorzio interuniversitario ICoN (Italian Culture on the Net) e con la casa editrice ‘Il Mulino’ per la saggistica. Casadei, ha avuto qualche esitazione ad accettare la proposta del presidente del comitato, Gianfranco Brunelli, di partecipare al progetto? "No, anzi: mi sono sentito onorato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Obiettivo capitale: "Storia e tecnologie, saremo più attrattivi"

In questa notizia si parla di: capitale - obiettivo - storia - tecnologie

Con Cartoon Club Rimini torna capitale della cultura pop tra fumetti e games. Obiettivo 200 mila visitatori - Rimini si prepara a diventare nuovamente la capitale della cultura pop con il ritorno di Cartoon Club - Riminicomix.

Era il 1991: Tim Berners-Lee lanciava il primo sito web della storia, i Nirvana pubblicavano Nevermind e... a Padova nasceva Scuola Italiana Design. Da allora, di strada ne abbiamo fatta tanta: sono cambiati i linguaggi, gli strumenti, le tecnologie. Ma lo spiri Vai su Facebook

Qui convivono storia e tecnologia; Capitale italiana della Cultura 2027: Brindisi tra storia, tecnologia e ambiente; Taranto capitale della Blue Economy con BioTourS 2.0.

Capitale italiana della cultura: storia e obiettivi dell’iniziativa - Istituita nel 2014, l'iniziativa Capitale italiana della cultura del Mic intende valorizzare e promuovere il patrimonio del nostro Paese. Scrive lettera43.it

Roma Capitale casa delle tecnologie emergenti: 8 startup selezionate - Blitz Quotidiano - Roma Capitale casa delle tecnologie emergenti: 8 startup selezionate nel percorso di accelerazione d’impresa. Lo riporta blitzquotidiano.it