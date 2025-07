La bellezza senza tempo di Elisabetta Canalis in Sardegna

Scopri come Elisabetta Canalis incanta con la sua bellezza senza tempo immersa tra i paesaggi mozzafiato della Sardegna. Un'estate da sogno, tra mare cristallino e natura incontaminata, che riflette l’eleganza e il fascino di questa icona italiana. Vuoi svelare tutti i segreti di questa meravigliosa fuga? Leggi tutto su Donne Magazine e lasciati ispirare dalla magia della Sardegna e dalla splendida Elisa.

Un'estate da sogno in Sardegna per Elisabetta Canalis, tra bellezza e paesaggi mozzafiato. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - La bellezza senza tempo di Elisabetta Canalis in Sardegna

In questa notizia si parla di: bellezza - elisabetta - canalis - sardegna

Un viaggio nella bellezza congolese con gli scatti di Elisabetta Bertoldi - Scopri la magia e la complessità della Repubblica Democratica del Congo attraverso gli occhi di Elisabetta Bertoldi.

Olbia, 01.07.2025 Oggi è stata una giornata speciale, abbiamo avuto l'onore di ricevere la visita di Elisabetta Canalis, che ci ha sorpreso all'ultimo minuto. Ogni volta che torna in Sardegna durante l'estate, il nostro rifugio diventa una tappa fissa per lei Vai su X

Olbia, 01.07.2025 Oggi è stata una giornata speciale, abbiamo avuto l'onore di ricevere la visita di Elisabetta Canalis, che ci ha sorpreso all'ultimo minuto. Ogni volta che torna in Sardegna durante l'estate, il nostro rifugio diventa una tappa fissa per lei e non p Vai su Facebook

Elisabetta Canalis meravigliosa in mini bikini amaranto nel ‘suo’ mare: “Adorabile bellezza”; Biotherm annuncia un nuovo capitolo di bellezza e fitness insieme a Elisabetta Canalis e Legambiente; Elisabetta Canalis usa la maschera rigida con le luci rosse: a cosa serve il trattamento beauty.

Elisabetta Canalis torna in Sardegna e incanta in costume: “La più bella” - Il ritorno in Sardegna, al mare, della ex velina è stato un successo. Scrive donnaglamour.it

Elisabetta Canalis meravigliosa in mini bikini amaranto nel ‘suo’ mare: “Adorabile bellezza” - La showgirl ed ex velina è apparsa in tutto il suo splendore in una serie di scatti Instagram. Segnala libero.it