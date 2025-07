La soluzione anti caldo del Pd | più cassa integrazione per tutti

Dopo aver ottenuto un importante risultato contro il bonus afa di Glovo, i dem rilanciano con una proposta di legge innovativa: garantire a ogni lavoratore da casa un sostegno statale quando le temperature superano determinati limiti. Un intervento deciso per tutelare la salute e il benessere di chi lavora in ambienti domestici, dimostrando ancora una volta come il Pd sia impegnato a rispondere alle sfide climatiche e sociali del nostro tempo. Continua a leggere.

Dopo lo straordinario successo colto facendo annullare il bonus afa di Glovo ai rider, i dem rilanciano con una proposta di legge: ogni tipologia di lavoratore a casa a spese dello Stato se la colonnina supera una certa soglia.

