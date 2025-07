Alluvioni in Texas almeno 24 morti

Le devastanti alluvioni in Texas hanno causato almeno 24 vittime, tra cui numerose giovani partecipanti a un campo estivo nella contea di Kerr. La furia delle piogge continua a minacciare altre vite, con i soccorritori impegnati su più fronti. La situazione si aggrava, e le autorità lanciano l’allarme: rimanere nelle case potrebbe essere pericoloso. La lotta contro le inondazioni è ancora in corso, mentre la speranza resta viva nei cuori di chi combatte per salvare vite.

7.00 Il bilancio dei morti per le alluvioni in Texas sale a 24 morti. Lo riportano i media americani. L'area più colpita è quella della contea di Kerr. Alemno 20 i dispersi e tra le vittime numerose ragazze che partecipavano a un campo estivo. Ulteriori piogge sono previste e questo fa temere un peggioramento delle inondazioni, avvertono le autorità chiedendo ai residenti dinon lasciare le case. Impegnati nei soccorsi 14 elicotteri e 12 droni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

