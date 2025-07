ABF San Giovanni Bianco interpreta lo stile berlinese in uno shooting fotografico

ABF San Giovanni Bianco dà vita a un affascinante progetto che unisce formazione e creatività: un shooting fotografico ispirato allo stile berlinese, realizzato dagli studenti delle classi quarte di estetica e acconciatura. Nato in aula e portato sul campo, questo progetto ha trasformato l’aula in un set urbano, catturando l’essenza multiculturale di Kreuzberg. Il risultato? Una fusione unica di talento, passione e innovazione che lascia il segno nel panorama formativo e artistico.

Nel corso dell'anno formativo, le classi quarte dei settori estetica e acconciatura di ABF San Giovanni Bianco hanno lavorato a un'iniziativa che ha portato gli allievi al di fuori dell'aula, prendendo parte a uno shooting fotografico in un contesto creativo e professionale, ispirato a un quartiere simbolo della cultura giovanile europea. Kreuzberg: ispirazione urbana e multiculturale. Il riferimento, in questo caso, è Kreuzberg: un'area di Berlino conosciuta per la sua forte identità multiculturale, il fermento artistico e l'estetica alternativa.

