Al liceo Almerici il voto più alto è 99 centesimi.

Ormai agli sgoccioli gli esami di maturità: sono in corso in questi giorni gli ultimi colloqui. Giochi chiusi al Liceo sportivo scientifico ed europeo ‘Almerici’, la scuola paritaria gestita dall’omonima Fondazione e sostenuto dalla diocesi di Cesena-Sarsina che ha sede in seminario. Il voto più alto è di Ludovica Sirsi (99). Ecco tutti i 28 neo-maturi dell’unica classe, la 5 A: Gaia Benvenuti 60, Sara Borgna 68, Morgana Buratti 60, Damiano Calvache 62, Patrick Cappiello 71, Vittoria Casati 78, Gianmaria Ceccarelli 60, Benedetta Di Gilio 82, Alessandro Fabbri 60, Leon Joaquin Galarza 60, Sara Garaffoni 68, Michele Giorgetti 68, Gianmarco Groppi 60, Giovanni Martino 72, Arianna Montanari 98, Teresa Mosconi 94, Vittoria Giulia Neri 60, Camilla Nuti 77, Pietro Orioli 81, Francesco Peccerillo 92, Antonino Porcino 62, Ludovica Ricchi 70, Lorenzo Riceputi 64, Giuseppe Rossetti 80, Sofia Rossi 80, Ludovica Sirsi 99, Emiliano Tassinari 60, Noa Uzzan 63. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it