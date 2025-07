A Parigi la proiezione de L’Orchestra di Piazza Vittorio con Agostino Ferrente | anteprima del SalinaDocFest 2025

Immergetevi nell’incanto di Parigi con un evento unico: la proiezione de L’Orchestra di Piazza Vittorio, firmata da Agostino Ferrente, apre ufficialmente il SalinaDocFest 2025. Un’occasione speciale per rafforzare il legame culturale tra Italia e Francia, immersi nel suggestivo scenario degli Arènes de Lutèce. Non perdete questa anteprima imperdibile, che celebra il potere universale del cinema e della musica. La serata si prepara a lasciare un segno indelebile nel cuore di tutti i partecipanti.

Si rinnova il gemellaggio culturale tra Francia e Italia con la proiezione speciale del documentario L'Orchestra di Piazza Vittorio di Agostino Ferrente, in programma sabato 5 luglio alle ore 18:00 presso l' Arènes de Lutèce nel cuore del Quartiere Latino. L'evento si inserisce all'interno della quarta edizione di Dolcevita-sur-Seine, in collaborazione con il SalinaDocFest, e sarà presentato dalla storica del cinema Ivelise Perniola. L'appuntamento rappresenta un'anteprima esclusiva della 19ª edizione del SalinaDocFest, il festival internazionale del documentario narrativo, che si terrà sull' isola di Salina dal 15 al 20 luglio 2025, e che quest'anno ospiterà grandi nomi del cinema mondiale come Oliver Stone e Jeremy Irons.