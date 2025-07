Minacce e offese a moglie e figlie Condannato per maltrattamenti

In un caso che scuote le coscienze, un uomo di 54 anni è stato condannato per aver minacciato e maltrattato la moglie e le figlie, mettendo in discussione i più fondamentali valori di rispetto e sicurezza familiare. Le sue parole, cariche di rabbia e disperazione, hanno portato a un procedimento giudiziario che mette in luce l’importanza di intervenire contro ogni forma di violenza domestica. I dettagli di questa vicenda evidenziano quanto sia cruciale tutelare le vittime e promuovere una cultura del rispetto.

"Ti ammazzo, se vado in carcere non mi interessa, la mia vita è finita". È una delle frasi rivolte da un 54enne di origini albanesi alla moglie, oggi ’ex’, moldava classe ’84, prima di finire a processo ed essere condannato a due anni di carcere - pena sospesa e condizionata alla frequenza di un centro per uomini maltrattanti. Ed è precisamente di maltrattamenti l’accusa a carico dell’uomo, avvenuti dall’estate del 2016 fino a quella del 2023. I due si erano conosciuti quando lei aveva già una figlia da una precedente relazione, dal loro matrimonio è poi nata una seconda figlia. I quattro hanno condotto una vita familiare unita, fin quando le cose non sono iniziate a peggiorare anche a causa - secondo quanto emerso - dell’abuso di alcolici da parte del 54enne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minacce e offese a moglie e figlie. Condannato per maltrattamenti

