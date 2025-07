Andrea Marini Sera | I tuoi figli non sono il tuo sfogo | impara a esserci davvero

Andrea Marini Sera ci invita a riflettere su un tema fondamentale: i nostri figli non sono il riflesso delle nostre frustrazioni o insoddisfazioni. È un richiamo a imparare ad essere presenti, autentici e responsabili delle proprie emozioni, evitando di scaricare sugli innocenti il peso delle proprie difficoltà quotidiane. Solo così potremo costruire relazioni più sane e felici, autenticamente basate sul rispetto e l’amore.

di Andrea Marini Sera * I tuoi figli non sono responsabili della brutta giornata che hai avuto. Non sono responsabili dei problemi con il tuo partner. Non sono responsabili delle tue frustrazioni, né dei momenti difficili sul lavoro. I tuoi figli non hanno colpa della tua impazienza o del tuo cattivo umore. Non sono responsabili della tua fretta quotidiana, delle tue urla o della tua mancanza di calma. Non portano il peso delle ferite della tua infanzia, dei tuoi dolori o delle tue paure. Non hanno colpa del tuo cuore spezzato. I tuoi figli sono arrivati per guarirti, per insegnarti ad amare in un modo che non avresti mai immaginato.