Il mistero di Kata | due anni senza verità sulla bambina scomparsa a Firenze

Due anni senza risposte, un mistero avvolto nel silenzio e nella speranza di una madre disperata. Kata, la piccola scomparsa a Firenze, potrebbe essere vittima di un inquietante giro di adozioni illegali che si estende fino al Sud America. Un caso intricato che alimenta dubbi e sospetti, lasciando tutti con più domande che risposte. La verità sulla scomparsa di Kata sta emergendo lentamente, e il mondo aspetta di conoscere l’intera storia.

Una bambina scomparsa nel nulla, la pista delle adozioni illegali che si estende fino al Sudamerica, e i mille dubbi di una madre che non riesce a darsi pace. Sono trascorsi ormai due anni dalla scomparsa di Kata, una bambina di appena 5 anni. Era il 10 giugno 2023 quando la piccola peruviana Mia Kataleya Chicllo Alvarez, per tutti Kata, svanì nel nulla dall'ex hotel Astor in via Maragliano a Firenze, un edificio allora occupato da oltre 150 persone tra cittadini romeni, albanesi e sudamericani. Il programma “Incidente Probatorio”, in onda sul canale 122 Fatti di Nera, ha approfondito il mistero della scomparsa della bambina, con un collegamento dal luogo dei fatti e ospiti in studio, ripercorrendo anche le indagini che, al momento, sono a un binario morto e proseguono sull'ipotesi di reato di sequestro di persona. 🔗 Leggi su Iltempo.it