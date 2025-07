Possiamo dimenticarci del clima ma il clima non si dimentica di noi

possiamo dimenticarci del clima, ma il clima non si dimentica di noi»: così il giornalista, scrittore, podcaster napoletano Ferdinando Cotugno, dedito, in particolare, ai temi ambientali, nel suo ultimo libro, «Tempo di ritorno» (Guanda, 2026, pp. 260, euro 18), tenta di scuotere le coscienze e di ricordarci che il nostro futuro è strettamente legato alle scelte che facciamo oggi. È il momento di ascoltare attentamente e agire con responsabilità.

: così il giornalista, scrittore, podcaster napoletano Ferdinando Cotugno, dedito, in particolare, ai temi ambientali, nel suo ultimo libro, «Tempo di ritorno» (Guanda, 2026, pp. 260, euro 18), tenta . 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Possiamo dimenticarci del clima, ma il clima non si dimentica di noi»

In questa notizia si parla di: clima - possiamo - dimenticarci - dimentica

Nel suo ultimo libro «Tempo di ritorno» Ferdinando Cotugno intreccia la micro-storia sua e della sua famiglia con la macro-storia dell’inquinamento da combustibili fossili e del cambiamento climatico Vai su X

Il piccolo è morto dopo essere rimasto chiuso per circa quattro ore in un’auto parcheggiata sotto il sole Il padre lo avrebbe dimenticato mentre si recava al lavoro. Si sospetta un colpo di calore Vai su Facebook

«Possiamo dimenticarci del clima, ma il clima non si dimentica di noi»; «Troppa insicurezza e violenza, la giunta contrasti questo degrado»; Temporali e intense grandinate: possiamo già dimenticare il caldo degli ultimi giorni.

Notizie di Ferdinando Cotugno - «Possiamo dimenticarci del clima, ma il clima non si dimentica di noi»: così il giornalista, scrittore, podcaster napoletano Ferdinando Cotugno, dedito, in particolare, ai temi ambientali, nel suo ult ... Segnala ecodibergamo.it

Clima: Biden, 'non possiamo più aspettare' - Ultima ora - Ansa.it - "Non possiamo più aspettare per affrontare la crisi del clima": lo ha twittato il presidente americano Joe Biden commentando il rapporto dell'Onu. Scrive ansa.it