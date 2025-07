riapre il giardino della poesia si parte con giacomo casanova

Il Giardino della Poesia riapre i battenti, portando magia e cultura nel cuore di San Mauro Pascoli. Nove serate all’insegna di poesia, musica, cinema e cucina, con un viaggio tra grandi figure come Casanova, Pascoli e Galli, e sorprendenti incursioni nel mondo di Clint Eastwood e Tonino Guerra. Un appuntamento imperdibile per riscoprire le nostre radici e lasciarsi ispirare: la cultura è il vero tesoro da celebrare.

Nove serate a Casa Pascoli e Villa Torlonia, su poesia, musica, cinema e cucina. Festeggia le 29 estati il Giardino della Poesia, rassegna promossa dal Comune di San Mauro Pascoli e realizzata da Sammauroindustria, con l’Accademia Pascoliana e RomagnaBanca. Il via giovedì 17 luglio fino a martedì 5 agosto, in un itinerario che si dipana tra Giacomo Casanova, Giovanni Pascoli, Walter Galli, Clint Eastwood, Tonino Guerra, Goffredo Mameli, Carmelo Bene, la Banda di San Mauro e la cucina romagnola. La direzione artistica è di Gianfranco Miro Gori che ha esordito: "Non sta a me dire della qualità del festival che dirigo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it