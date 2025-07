Corriere dello Sport | Juanlu guerra di nervi a Siviglia

Il mercato del Napoli si infiamma tra trattative calde e colpi a sorpresa. Secondo il Corriere dello Sport, l’attenzione è puntata su diversi fronti, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e mantenere alta la competitività. Tra i nomi più interessanti spicca Juanlu del Siviglia, la cui strategia di acquisto potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione. La sfida è appena cominciata: resterete sintonizzati per scoprire come si evolve questa guerra di nervi a Siviglia.

"> Il mercato del Napoli si muove su più fronti. Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’asse più caldo è quello con il Bologna – da cui possono arrivare Beukema e Ndoye – ma De Laurentiis e la sua squadra operativa stanno lavorando con determinazione anche su altri due nomi: Juanlu del Siviglia e Noa Lang del PSV. L’identikit dei rinforzi è chiaro fin dalla fine del campionato: obiettivi definiti, idee condivise tra Giovanni Manna e Antonio Conte, con un filo diretto così serrato da sembrare fisicamente continuo. Il tecnico e il direttore sportivo stanno mettendo in pratica le strategie già abbozzate nelle riunioni post-Scudetto, traducendo la teoria in operazioni concrete. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Juanlu, guerra di nervi a Siviglia”

In questa notizia si parla di: corriere - sport - juanlu - siviglia

Corriere dello Sport – Liverpool, ufficiale l’arrivo di Kerkez: il comunicato - Il Liverpool fa nuovamente parlare di sé con l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Milos Kerkez, il talento ungherese che ha conquistato i cuori con le sue recenti prestazioni al Bournemouth.

Accordo trovato tra Juanlu Sanchez e il Napoli, manca solo l'ok definitivo del Siviglia Come riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa per il difensore spagnolo sta per giungere al termine, si stringono i tempi per il Siviglia che deve cederlo e abbassare le Vai su Facebook

Accordo trovato tra Juanlu Sanchez e il Napoli, manca solo l'ok definitivo del Siviglia Come riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa per il difensore spagnolo sta per giungere al termine, si stringono i tempi per il Siviglia #SscNapoli #JuanluSanchez Vai su X

Juanlu-Napoli, il terzino attende notizie dagli azzurri: non si sblocca l'affare con il Siviglia; CORRIERE - Juanlu-Napoli, giornata cruciale. Il Siviglia entro oggi deve recuperare 25 milioni; CdS – Napoli, rilancio per Juanlu. Il Siviglia vuole 20 milioni. La situazione.

CORRIERE - Juanlu-Napoli, giornata cruciale. Il Siviglia entro oggi deve recuperare 25 milioni - La trattativa del club azzurro per Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia, potrebbe sbloccarsi in giornata per via della necessità del ... Da msn.com

Napoli-Siviglia, trattativa accesa per Juanlu: si cerca la svolta - Siviglia, trattativa accesa per Juanlu: si cerca la svolta Tra Napoli e Siviglia i contatti sono più vivi che mai. Scrive forzazzurri.net