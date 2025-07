Nessuna violenza sessuale in cella Imputato assolto rischiava 13 anni

Un caso che scuote l’opinione pubblica e mette in discussione le accuse di violenza in carcere: un imputato tunisino, accusato di aver violentato un compagno di cella con minacce e armi, è stato assolto dai giudici di Monza. La decisione ha sollevato domande sulla credibilità delle testimonianze e sull’importanza di garantire giustizia equa. La vicenda dimostra come la verità possa emergere solo attraverso un processo giusto e imparziale.

Era accusato di aver violentato il compagno di cella all’interno del carcere monzese, brandendo una forbicina e minacciando di tagliargli la gola con una lametta, e per lui al processo la Procura aveva chiesto la condanna a 13 anni di reclusione. Invece i giudici del Tribunale di Monza hanno assolto dalla pesantissima accusa un ex detenuto tunisino trentaseienne, K.S., imputato di violenza sessuale aggravata. Presunta vittima un altro ex detenuto, di nazionalità romena e trentaquattrenne, finito poi in una casa circondariale in Svizzera, dove è stato successivamente arrestato, e che si era costituito parte civile al dibattimento davanti ai giudici monzesi per ottenere la condanna dell’imputato e il risarcimento dei danni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nessuna violenza sessuale in cella. Imputato assolto, rischiava 13 anni

