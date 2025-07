La guerra nei cieli dell’Ucraina e gli F-16 quei pochi che diventano sempre meno

Nel cuore dei cieli dell’Ucraina, la battaglia tra coraggio e sacrificio si fa sempre più aspra. Tra missili, droni e audaci piloti, il prezzo della difesa nazionale si paga con sangue e determinazione. L’ultimo atto di eroismo del tenente colonnello Maksym Ustymenko ci ricorda quanto sia fragile e preziosa questa lotta, mentre gli F-16, simbolo di supporto internazionale, diventano sempre meno numerosi. L’aereo sul quale...

Non è riuscito a lanciarsi dal suo aereo da combattiamo, il terzo F-16 del la Forza aerea ucraina perso in azione nei cieli dell'Ucraina, dove si continua a combattere contro i missili e i droni lanciati da Mosca nei raid notturni sempre più massicci. Il tenente colonnello Maksym Ustymenko, nato nel 1993, è rimasto ucciso il 29 giugno dopo aver abbattuto sette tra missili da crociera e droni kamikaze russi. bersagli aerei. L'aereo sul quale volava, uno dei caccia F-16 di fabbricazione statunitense, ha subito gravi danni mentre cercava di abbattere l'ultimo avversario, come scrivesse il famoso pilota da caccia inglese Richard Hope Hillary.