Ancora 48 ore a 40 gradi Sospesi i bonus per i rider

Il grande caldo 2025 ha polverizzato ogni record. Oggi 20 città da bollino rosso. Il protocollo Inps: possibile la Cig oltre i 35° percepiti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ancora (48 ore) a 40 gradi. Sospesi i bonus per i rider

In questa notizia si parla di: gradi - sospesi - bonus - rider

Il grande caldo 2025 ha polverizzato ogni record. Oggi 20 città da bollino rosso.... https://ilgiornale.it/news/politica/ancora-48-ore-40-gradi-sospesi-i-bonus-i-rider-2504951.html?scid=N_6QCdnKvS&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ne Vai su X

Glovo ha sospeso il bonus caldo per i suoi rider, che ieri ha creato forti polemiche, e che prevedeva una compensazione economica crescente proporzionale al crescere delle temperature torride, fino a oltre 40 gradi. Lo conferma la Felsa Cisl: “Nell’incontro di Vai su Facebook

Glovo fa dietrofront, sospesi dopo le polemiche i «bonus caldo» per i rider: ora parte il confronto sindacale; Ancora (48 ore) a 40 gradi. Sospesi i bonus per i rider; Il criticato bonus di Glovo per i rider che aumenta se fanno consegne quando fa più caldo.

Ancora (48 ore) a 40 gradi. Sospesi i bonus per i rider - Il protocollo Inps: possibile la Cig oltre i 35° percepiti ... Secondo msn.com

Glovo sospende “temporeaneamente” i bonus per i rider che lavorano a 40 gradi: cosa succede adesso - Dopo le proteste dei sindacati, la piattaforma di delivery ha sospeso "temporaneamente a livello nazionale il sistema dei ... Da fanpage.it