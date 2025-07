Muti il Grand Tour nella bellezza | I nostri giovani l’Italia migliore

Mutiamo il Grand Tour in un’esperienza di pura bellezza: i nostri giovani, custodi del nostro patrimonio, guideranno l’Italia migliore. Ravenna, 5 luglio 2025 – Più che un tour, sarà un viaggio straordinario nella musica e nell’incanto delle terre italiane, come quelli degli aristocratici europei di tre secoli fa. Questa sera, al Ravenna Festival, Riccardo Muti e la sua Orchestra Cherubini apriranno un percorso che attraverserà le meraviglie del nostro Paese, celebrando il suo spirito unico e senza tempo.

Ravenna, 5 luglio 2025 – Più che un tour, sarà un Grand Tour, uno speciale viaggio nella bellezza della musica e dell’Italia, come quello che gli aristocratici europei compivano già tre secoli fa per conoscere la terra “dove fioriscono i limoni”. Stasera al Ravenna Festival Riccardo Muti, insieme alla sua amatissima Orchestra giovanile Cherubini, darà il via a una serie di concerti che lo porteranno da nord a sud, fra gli scenari più affascinanti dello Stivale. In alcuni casi, curiosamente, queste serate dedicate a grandi pagine sinfoniche saranno “incastonate“ in cartelloni pop e rock: a Villa Manin, per esempio, sullo stesso palco il giorno successivo canterà Giorgia, mentre a Lucca la presenza del Maestro si collocherà fra gli show di Jennifer Lopez e di Alanis Morissette. 🔗 Leggi su Quotidiano.net