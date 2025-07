I colori del tramonto ispirano le collezioni make up dell'estate Eccole

I colori del tramonto ispirano le collezioni make-up dell'estate 2025, catturando l'essenza della golden hour e delle sue sfumature calde e avvolgenti. È il momento migliore per sperimentare look che trasmettono energia, eleganza e naturalezza, riflettendo la magia di un tramonto sulla spiaggia. Scopri come queste tendenze ti permetteranno di brillare sotto il sole e rendere ogni giorno un vero e proprio show di luce e colore.

Estate vuol dire luce e, in vacanza, il momento più bello della giornata è sempre quello della golden hour quando il sole svanisce dietro l’orizzonte del mare, portando con sé un tavolozza di nuance aranciate, rosate e dorate. Non stupisce, dunque, che quest’anno più che mai le più belle collezioni make up estate 2025 si ispirino proprio al tramonto. Che siano euforici e dirompenti oppure tenui e quasi trasparenti, colori come oro, rame, bronzo, arancione, rosso mattone, rosa flamingo e corallo, indorano il viso e regalano una certa sensualità . Sono, infatti, le sfumature calde e iridescenti quelle che enfatizzano la pelle baciata dal sole. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - I colori del tramonto ispirano le collezioni make up dell’estate. Eccole

