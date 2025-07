Sicurezza il piano della prefettura Più controlli su movida e stazioni | Ma a giugno i reati sono calati

Le recenti iniziative della Prefettura di Rimini, tra controlli e vigilanza rafforzata, hanno contribuito significativamente a migliorare la sicurezza pubblica. A giugno, infatti, si registra una diminuzione dei reati rispetto agli anni passati, mentre il fenomeno delle baby gang rimane pressoché assente. Questi risultati sono frutto di un’efficace strategia di prevenzione nei punti nevralgici della mobilità e nei luoghi di ritrovo, dimostrando che impegno e coordinamento portano a un territorio più sicuro per tutti.

Alla luce dei dati raccolti, la situazione della sicurezza pubblica nella provincia di Rimini è in miglioramento rispetto agli anni precedenti. Il fenomeno delle cosiddette baby gang risulta sostanzialmente assente nella provincia, anche grazie all’intensa attività di prevenzione svolta nelle stazioni ferroviarie, nelle fermate dei principali mezzi di trasporto pubblico e in altri snodi strategici del territorio. Sono queste, in sintesi, le considerazioni espresse a margine del comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, presieduto dal prefetto di Rimini Giuseppina Cassone. Un comitato, quello di ieri, tornato a riunirsi per fare il punto su alcune criticità , dopo l’arrivo dei rinforzi estivi delle forze dell’ordine (in tutto 213 unità ) e dopo alcuni recenti fatti di cronaca avvenuti a Riccione – rapine sulla spiaggia e risse nei viali Ceccarini e Dante – con protagonisti giovani e giovanissimi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, il piano della prefettura. Più controlli su movida e stazioni: "Ma a giugno i reati sono calati"

