Pioltello la scelta Coprifuoco alle 21 nelle zone difficili

Pioltello riaccende il coprifuoco nei quartieri più difficili, come Satellite, Piazza Garibaldi e Parco Allende, per garantire sicurezza e tranquillità. L’ordinanza, firmata dal vicesindaco Gaiotto, prevede la chiusura alle 21 di negozi e attività nel fine settimana, con multe fino a 5.000 euro per chi viola le regole. Questa misura, in vigore dall’11 luglio al 15 settembre, mira a prevenire schiamazzi e liti legate all’alcol, contribuendo a ricostruire un senso di comunità e sicurezza.

Torna anche quest'anno il " coprifuoco " nei quartieri difficili a Pioltello: Satellite, piazza Garibaldi e Parco Allende. Il vicesindaco Saimon Gaiotto firma l' ordinanza: chiusura alle 21 degli esercizi commerciali nel fine settimana per evitare schiamazzi e liti legati all' alcol. Multe fino a cinquemila euro e chiusura dell'attività per i trasgressori dall'11 luglio al 15 settembre. Una misura messa in campo anche negli anni passati per contenere gli eccessi. Dopo l'esperienza dell'estate 2023, caldissima sotto il profilo sicurezza, l'amministrazione gioca d'anticipo. In campo gli agenti della polizia locale agli ordini del comandante Mimmo Paolini.

