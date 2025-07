da roma a bruxelles fronte comune a difesa della pac

Da Roma a Bruxelles cresce l’unità tra le forze popolari e socialiste, pronte a difendere la Politica Agricola Comune (PAC) dagli attacchi della Commissione Europea. Un fronte inedito si sta formando, segnando una svolta nel panorama politico europeo, con l’obiettivo di preservare un settore strategico per l’identità e l’economia continentale. La sfida si fa più concreta: il prossimo 16 luglio sarà il primo grande banco di prova.

