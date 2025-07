Bergamo è pronta ad abbracciare il Giro d’Italia | domenica 6 si parte con la cronometro cittadina

Bergamo 232 si prepara ad accogliere con entusiasmo il Giro d’Italia femminile, un evento imperdibile per gli appassionati di ciclismo. Domenica 6, si dà il via con la cronometro cittadina, segnando l’inizio di una sfida emozionante lungo otto tappe che attraverseranno paesaggi spettacolari, culminando all’Aprica. Un’occasione unica per vivere l’energia dello sport e scoprire le bellezze della nostra terra, tutto sotto il segno della passione e del talento delle atlete.

Bergamo è pronta ad abbracciare il Giro d'Italia: domenica 6 si parte con la cronometro cittadina

Giro d’Italia Women a Bergamo «Sarà uno spettacolo» - Bergamo è pronta a tingersi di rosa per la grande partenza del 36° Giro d’Italia Women, ex Giro Donne, dal 2024 targato Rcs Sport in collaborazione con la Federazione ciclistica italiana e con ... Riporta ecodibergamo.it